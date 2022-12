Lyt til artiklen

Det er nu seks uger siden, at nogen så noget til den 11-årige pige Madalina, som endnu er sporløst forsvundet.

I en ny video løfter politiet nu for lidt mere af sløret omkring, hvad der skete, da hun – efter flere ugers forsinkelse – endelig blev meldt savnet.

Siden det i midten af december kom frem, at den amerikanske pige var forsvundet, har spørgsmålene stået i kø.

Særligt er to spørgsmål gået igen:

Hvor er hun? Og hvorfor gik der omkring tre uger, før hendes mor – Diana Cojocari – meldte hende savnet?

Da politiet første gang kunne melde pigen efterlyst, hed datoen 15. december.

Men ifølge pigens mor og stedfar havde de ikke set hende siden 23. november om aftenen.

Alligevel ventede de med at melde hende savnet.

Nu fortæller politichefen fra Cornelius Police Department, Jennifer Thompson, lidt mere om, hvad der ledte op til, at Madalina blev meldt savnet.

I en video, som er delt på politikredsens officielle Facebook-side, forklarer hun, at både en skolebetjent og rådgiveren på den skole, Madalina gik på til daglig, gentagne gange havde forsøgt at kontakte pigens mor, da hun havde et meget højt fravær.

Derefter kommer hun med en ny detalje i sagen:

Madalinas mor skulle have indvilget i at møde op på skolen - med datteren:

»Efter at have accepteret at tage Madalina med i skole, dukkede Diana Cojocari op alene og sagde, at hun ikke vidste, hvor hendes datter var, og at hun ikke havde set hende siden den 23. november,« fortæller Jennifer Thompson.

Først der – den 15. december – blev pigen dermed meldt savnet til skolen, som anmeldte sagen videre til politiet.

Både pigens mor og stedfar, Christopher Palmiter, er siden blevet anholdt og sigtet for ikke at have meldt pigen savnet til myndighederne, som loven kræver.

»I en efterforskning af et forsvundet barn tæller hvert sekund. Desværre gik der i denne sag mere end tre uger, før vores afdeling fik at vide, at hun var forsvundet,« fortæller Jennifer Thompson:

»På trods af at være hæmmet af tidslinjen, gør vi alt for at finde hende.«

Tidligere har politichefen også udtalt sig om, at moderen og stedfaderens sene besked om, at Madalina var forsvundet, har besværliggjort efterforskningsarbejdet:

»En af udfordringerne i denne sag er – for at sige det helt enkelt – at vi ikke blev gjort opmærksom på, at hun var savnet. Der var en forsinkelse på tre uger,« fortalte Jennifer Thomson i en anden videoopdatering kort efter jul.

Den opsigtsvækkende sag efterforskes fortsat massivt af politiet og efterforskningsbureauerne FBI og SBI.