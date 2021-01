Han var så sikker på, at den afgående præsident Donald Trump ville benåde ham, at den tidligere 'Tiger King'-stjerne Joe Exotic havde en kæmpe limousine parkeret nær sit fængsel.

Selvom han var klar til den store dag, blev den aldrig til noget. Benådningen kom aldrig. Det skriver news.com.au.

Da Det Hvide Hus offentliggjorde dokumenterne med detaljer om de, der havde fået en benådning fra den afgående præsident, var Joe Exotic – eller Joseph Maldonado-Passage, som hans rigtige navn er – ikke blandt de heldige. Trump benådede 73 og nedsatte straffen for yderligere 70 mennesker.

»På dette tidspunkt i morgen (tirsdag, red.) skal vi feste,« sagde Eric Love til engelske Metro mandag, dagen før det hele blev afgjort. Han førte an i Joe Exotics kamp for at blive benådet.

Joe Exotic har afsonet et enkel år af hans dom på 22 år for at forsøge at hyre en mand, der skulle dræbe Carole Baskin. Foto: Netflix US / AFP

»Vi er temmelig sikre på, at det nok skal ske,« siger han om benådningen af Netflix-kendissen, som fik 22 år for at prøve på at hyre en mand til at dræbe Carole Baskin, rival og indehaver af en konkurrende zoologisk have.

»Vi er så sikre, at vi allerede har en limousine parkeret omkring en kilometer fra fængslet,« sagde Eric Love om den lange limousine, der var parkeret i Fort Worth i Texas.

Når først benådningen var kommet, ville chaufføren samle Joe Exotic op sammen med et team, der skulle tage sig at skuespillerens hår, makeup og garderobe.

»Joe er en meget flamboyant person – en meget farverig personlighed. Han skal først have sit hår sat, og det er hvad vi har – hår, garderobe og makeup. Vi har de bedste til folk det job,« siger Eric Love til avisen The Sun.

This is the stretch Limo standing by at #JoeExotic Fort Worth Lawyers office. I’m told they’re waiting on a call from the White House confirming the presidential pardon before heading to pick him up at the prison. @CBSDFW pic.twitter.com/1tJzQHefxD — Ken Molestina (@cbs11ken) January 19, 2021

Planen var at køre Joe Exotic til et hus uden for Fort Worth.

Donald Trump sagde, mens han stadig var præsident, at han ville 'kigge på' anmodningen om benådning.

Svaret blev altså et nej.