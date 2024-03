Delstatsminister kalder mulig brandstiftelse et "perfidt angreb". Gruppe tager skylden for branden.

Et strømnedbrud på en stor Tesla-fabrik i Berlin ser umiddelbart ud til at skyldes brandstiftelse ved en nærliggende elmast.

Det oplyser politiet i Brandenburg tirsdag til erhvervsmediet CNBC.

Mistanken bekræftes af, at den ekstremistiske venstreorienteret gruppe Vulkangruppe tager skylden for brandstiftelsen.

- Vi saboterede Tesla i dag, skriver gruppen i en skriftlig udmelding ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tidligere tirsdag var en brændende elmast skyld i et større strømnedbrud i området, hvor miljøforkæmpere har protesteret mod Teslas udvidelsesplaner.

Til nyhedsbureauet AFP bekræftede Tesla, at der var mistanke om brandstiftelse.

Produktionen er midlertidigt blevet indstillet. Fabrikken er evakueret.

Tesla-fabrikken ligger i Grünheide, som er en by omkring 30 kilometer fra det centrale Berlin.

Det er den eneste europæiske Tesla-fabrik, og der er 12.500 ansatte ifølge det tyske medie Bild.

Vulkangruppe har tidligere været under mistanke for brandstiftelse på Tesla-fabrikken tilbage i 2021.

Delstaten Brandenburgs indenrigsminister, Michael Stübgen, gik tidligere tirsdag også ud fra, at der var tale om et angreb på elnetværket.

- Skulle de første fund blive bekræftet, drejer det sig om et perfidt angreb på vores elinfrastruktur, sagde Stübgen ifølge dpa.

Politiet har tidligere afvist at udtale sig om en mulig sammenhæng med protester i området omkring Tesla-fabrikken.

Ifølge Bild skulle der imidlertid være en sammenhæng.

Siden torsdag har omkring 80 til 100 miljøaktivister besat et stykke skov tæt på fabrikken. De er modstandere af planer om en udvidelse af fabrikken.

Til nyhedsbureauet Reuters udtaler en talsperson for Robin Wood - en af grupperne bag protesterne - at gruppen ikke ved, hvad der har forårsaget hændelsen.

- Vi er fuldstændig overraskede over situationen, siger talspersonen via telefon og oplyser, at der vil komme en meddelelse senere.

Tesla har ifølge Reuters store ambitioner om en udvidelse. Kapaciteten er aktuelt på 500.000 biler årligt, og det skal efter planen øges til en million biler om året.

Målet er at dominere det europæiske marked.

Den plan har mødt modstand blandt borgere i området, som har stemt et forslag ned om at fælde træer for at udvide fabrikken.

Der har ifølge mediet Deutsche Welle også været strømnedbrud i berlinerbydelene Müggelheim, Rahnsdorf og dele af Neukölln.

/ritzau/