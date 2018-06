Meningsmålinger giver Andres Obrador over halvdelen af stemmerne inden søndagens præsidentvalg i Mexico.

Mexico City. Alt peger på, at Mexico på søndag får en venstreorienteret præsident. Det er den tidligere borgmester i Mexico City Andres Manuel Lopez Obrador.

Det fremgår onsdag af de sidste tre meningsmålinger inden valget.

De giver Obrador mellem 51 og 54 procent af stemmerne. Det er mere end 20 procentpoint flere end hans nærmeste rival.

I Mexico er det den kandidat, der får flest stemmer, som bliver præsident. Så der er ikke nogen anden valgrunde, hvis det skulle glippe for en kandidat at få mindst 50 procent af stemmerne.

Obrador har to gange tidligere forgæves forsøgt at blive valgt som Mexicos præsident. Men hans popularitet er vokset støt i takt med vrede i befolkningen over de traditionelle partier, den omfattende kriminalitet og korruption.

Han ventes at ville føre en hård linje over for USA's præsident, Donald Trump, der vil bremse strømmen af migranter til USA ved at bygge en mur til Mexico.

Der er også en alvorlig handelsstrid i gang. Trump truer med at trække USA ud af frihandelsaftalen Nafta med Mexico og Canada.

/ritzau/Reuters