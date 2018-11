At USA's præsident Donald Trump ikke længere har et absolut flertal bag sig er et plus, siger Venstreordfører.

Oven på det amerikanske midtvejsvalg, hvor der har været stemt til begge kamre i den amerikanske kongres, ligner det, at Demokraterne vinder et flertal i Repræsentanternes Hus mens Republikanerne udbygger et flertal i Senatet.

Og det er godt ny, hvis man spørger Venstres udenrigspolitiske ordfører Michael Aastrup Jensen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump har været lidt et løst missil i forhold til, hvad han har kunnet finde på.

- Og i og med, at han har haft flertal i både huset og senatet har han haft frit spil og har kunnet gøre næsten alt, siger Michael Aastrup Jensen.

Han har selv har fulgt valget på nærmeste hold som udsendt valgobservatør for organisationen for Fred og Sikkerhed i Europa, OSCE.

I USA er magten delt mellem præsidenten og Kongressen. Kongressen bygger på et tokammersystem og består af Repræsentanternes Hus med 435 medlemmer og Senatet med 100 medlemmer.

Før midtvejsvalget har Republikanerne siddet på begge kamre i Kongressen og præsidentposten og har dermed uhindret kunnet gennemføre deres politik uden at række ud til Demokraterne.

- Nu kommer der en voksen i lokalet, for nu skal Donald Trump forhandle fra sag til sag. Der er kommet en balance i amerikansk politik, der ikke er dårlig.

- Nu bliver amerikansk politik forhåbentligt mere balanceret og mere midtersøgende. Og det er i midten, det er bedst for Europa, at USA er, siger Michael Aastrup Jensen (V).

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen mener, at billedet i USA nu bliver mere "mudret".

- Begge partier erklærer sejr. Og det er som sådan rigtigt nok. Men det bliver en mudret situation de næste par år og det kan blive svært for Donald Trump at gennemføre hans politik, siger Søren Espersen og fortsætter:

- Jeg tror nu ikke, at det får den store betydning for Danmark. Vi har et forbilledligt samarbejde med USA, der er en af vores nærmeste allierede.

/ritzau/