Ny sultan i Oman vil ønske at have gode relationer til Iran, Saudi-Arabien og USA.

Højtstående repræsentanter fra en række store lande og politiske ledere fra Mellemøsten var søndag i Oman for at møde landets nye leder og for at mindes den afdøde sultan Qaboos. Han gennem fem årtier var en vigtig mægler og stabiliserende kraft i regionen.

Både Irans udenrigsminister, premierminister Boris Johnson og prins Charles samt prins Charles var blandt dem, som besøgte det royale palads i Omans hovedstad, Muscat.

Det samme gjaldt lederne fra Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, som længe har ligget i dybe stridigheder.

Omans nye sultan, Haitham bin Tariq al-Said, lovede ved sin indsættelse lørdag, at fortsætte sin forgængers udenrigspolitik. Det vil sige en balanceret politik, hvor Oman både har forbindelser til Mellemøstens to rivaliserende stormagter, Saudi-Arabien og Iran, samt til USA.

- Hans udfordring er, at han hurtigt må forsøge at udvikle personlige relationer til sine udenlandske partnere og sende klare signaler om, hvorvidt han vil fortsætte den hidtidige kurs eller ej, fremhæver Elana DeLozier fra tænketanken The Washington Institute for Near East Policy.

Efter Qaboos' død er Kuwaits 90-årige emir, sheik Sabah al-Ahmad al-Sabah, den sidste fra den gamle garde af mellemøstledere.

I både Saudi-Arabien og Abu Dhabi er unge høge kommet til magten, og de er stærkt opsatte på at reducere Irans store indflydelse i Mellemøsten.

Qaboos bin Said døde fredag, 79 år. Den nye sultan er hans fætter.

I de 49 år, hvor Qaboos bin Said var ved magten, udviklede han det fattige, splittede område til et velhavende land med en stærkt udbygget infrastruktur, og han gav Oman status som betydelig international mægler i regionen.

Oman, der blev koloniseret af Storbritannien og Portugal, ligger i det østlige hjørne af Den Arabiske Halvø. Det er afskåret fra resten af halvøen ved Rub al-Khali-ørkenen.

Indbyggertallet er på omkring 5,5 millioner ifølge tal fra Verdensbanken.

Det er et enevældigt monarki, hvor sultanen har næsten uindskrænket magt.

/ritzau/Reuters