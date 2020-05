Hvem kunne finde på at gøre en sød og rar ældre dame fortræd?

Spørgsmålet bliver ved med at hjemsøge Anne-Elisabeth Hagens venner.

De kan slet ikke kan forestille sig, at nogen skulle kunne finde på at gøre den 68-årige kvinde fortræd.

Få timer før milliardærfruen en oktoberdag for halvandet år siden forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog uden for Oslo, var venneparret på både restaurant og i teateret med Hagen-parret.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem for halvandet år siden. Nu er hendes mand mistænkt for at have dræbt hende. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem for halvandet år siden. Nu er hendes mand mistænkt for at have dræbt hende. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT

Vennerne bemærkede intet usædvanligt hos hverken hende eller manden, Tom Hagen.

Dagen efter blev fru Hagen tilsyneladende bortført af kyniske kriminelle bagmænd, som krævede en løsesum for at sætte hende fri.

Nu er hendes mand gennem mere end 40 og faderen til deres tre fælles børn mistænkt for at stå bag.

Vennerne beskriver Anne-Elisabeth som en på alle måder sød og rar person. En vellidt kvinde, som elskede sin familie og nød rollen som kone, mor og bedstemor.

Hagen-sagen kort Anne-Elisabeth Hagen blev tilsyneladende bortført fra sit hjem i Lørenskog 31. oktober 2018.



Politiet har siden efterforsket sagen intenst. For tre måneder siden blev milliardærfruen erklæret død. Hendes lig er dog aldrig blevet fundet. Tom Hagen blev anholdt 28. april og sigtet for drab på sin hustru eller medvirken til drab.



Han er en af Norges rigeste mænd og direktør i elvirksomheden Elkraft.

»Vi har kun positive og hyggelige oplevelser med hende. Det er ubegribeligt, at nogen vil taget livet af hende,« fortæller de i et eksklusivt interview med den norske avis VG.

Aftenen før 31. oktober 2018 havde venneparret inviteret Tom og Anne-Elisabeth Hagen i teateret for at se musicalen 'The Book of Mormon.'

Før forestillingen spiste de middag på en restaurant, som - så mange gange før - var 'stille og rolig og hyggelig.'

»Vi snakkede om alt og ingenting, børn og børnebørn. De er lette at være sammen, og snakken flød let, og alt var, som det plejede at være,« fortæller de til VG.

Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Venneparret er begge i 70'erne og har kendt Hagen-parret siden 1980'erne.

»Tom og jeg har haft en forretningsforbindelse gennem mange år,« fortæller manden.

Efter middagen tog parrene i Det Norske Teatret. Forestillingen var slut omkring klokken halv elleve, hvorefter de Hagen-parret tog en taxa hjem.

»Vi snakkede ikke så meget sammen efter teateret. Det var gråt, og der var regn i luften, og alle ville gerne hjem. Det blev lidt hektisk, og vi stod udenfor en kort tid, før de to hoppede ind i en taxa. Vi sagde farvel til hinanden, de forsvandt, og vi vinkede. Det var sidste gang, vi så Lisbeth,« siger manden i venneparret.