Han gav de 12-årige piger mango smoothies, inden de skulle sove. Men i dem var der angiveligt en ekstra ingrediens, som ikke hører til.

Benzodiazepin, medicin mod angst, der beroliger, var nemlig at finde i tre 12-årige pigers blod, efter de drak dem, skriver The Independent.

Den 57-årige Michael Meyden er blevet tiltalt for flere forhold, efter tre af de fire piger, der er veninder med hans 12-årige datter, overnattede i hans hjem i Lake Oswego i USA, fik konstateret stoffer i blodet.

Han nægter sig skyldig.

Overnatningen fandt sted i august sidste år, hvor en pige følte sig »omtåget, varm og klodset,« mens en anden pige faldt i en »tyk, dyb søvn,« som hun aldrig før havde oplevet.

Faren var »meget involveret« i pigernes aktiviteter den dag. Han tog dem med ud for at få ordnet negle og hentede pizza til aftensmad, står der skrevet i erklæringen, som mediet citerer.

Inden børnene skulle i seng, lavede faren angiveligt to smoothies med farvekoordinerede sugerør. De skulle nemlig drikke af deres egne kopper.

Pigerne faldt efterfølgende i søvn nede i kælderen. Eller det troede faren i hvert fald.

Men det skulle vise sig, at den ene af pigerne ikke havde drukket særlig meget af smoothien, og derfor var hun som den eneste stadig vågen.

Hun har forklaret til politiet, at faren jævnligt kom ned og kiggede til dem.

Faren var ifølge den 12-årige pige henne og lægge sin finger under næsen på hende, da hun lod som om hun sov, og viftede med sine hænder foran hendes ansigt.

»Hun kunne føle, at han holdt øje med hende, mens hun holdt øjnene lukkede og lod, som om hun sov,« står der ifølge mediet skrevet i erklæringen.

Pigen fik hurtigt fat i sin telefon, hvor hun skrev til en ven af familien, at faren blev ved med at lave »tests for at sikre, at vi ikke var vågne«.

Derfor skrev hun også til sine forældre, hvor hun forklarede, at hun ikke følte sig tryg og derfor gerne ville hjem. Hvilket hun også kom.

De to andre piger blev også hentet kort efter.

Efterfølgende blev pigerne undersøgt på et hospital, hvor der blev fundet spor af Benzodiazepin i deres blod.

Faren meldte sig selv til politiet 28. februar.

Onsdag kom han for retten og nægter sig fortsat skyldig.

»Meyden formodes at være uskyldig. Vi har ikke set beviserne. Vi håber, at folk vil vente med at dømme, indtil alle fakta er kendt,« sagde hans forsvarsadvokat Mark Cogan i et interview med NBC News.