Der blev pludselig helt stille i den anden ende af røret.

Det var det første tegn hun fik på, at der var sket noget med hendes veninde, amerikanske Alexa Bartell. Det skulle vise sig, at hendes mavefornemmelse på tragisk vis var sand.

Om aftenen den 19. april havde 20-årige Alexa talt i telefon med en veninde, mens hun kørte uden for byen Denver.

Men midt under opkaldet blev der pludselig stille, og Alexa svarede hende ikke.

Veninden blev til sidst så bekymret over den pludselige afbrydelse, at hun sporede Alexas mobil til et sted ved Indiana Street, hvor hun blev mødt af synet af dækspor, der forlod vejen og endte ude på en mark ved siden af.

Der fandt hun Alexas bil – og indeni sad veninden dødeligt såret.

Ved siden af lå en stor sten.

Det skriver flere amerikanske medier som NBC News og CBS News.

Alexa Bartell blev kun 20 år. Foto: Jefferson County Sheriff's Office

I en pressemeddelelse fra Jefferson County Sheriff's Office lød det efterfølgende, at man mistænkte, at nogen havde kastet stenen – enten fra siden af vejen eller fra en anden bil – mod Alexas bil, hvorefter den røg gennem forruden, ramte den unge kvinde og endte med at dræbe hende.

Det stod også klart, at flere andre biler i det område den aften var blevet ramt af sten, men ingen andre personer end Alexa blev ramt og kom til skade.

En talsmand for politiet, Jacki Kelley, har siden kaldt det for en 'alvorlig forbrydelse' og for 'fuldkommen ødelæggende' for familien.

Nu har politiet fået et gennembrud i sagen.

Onsdag kunne efterforskerne anholde tre mistænkte. Tre mistænkte, som alle er unge mænd, der går på deres sidste år i gymnasiet:

Joseph Koenig, Nicholas 'Mitch' Karol-Chik og Zachary Kwak.

Alle på 18 år og fra byen Arvada, hvor de er blevet taget i politiets varetægt.

På et pressemøde har Jacki Kelley fortalt, at det blandt andet var information fra offentligheden og mobildata, der førte til, at politiet kunne anholde lige de tre mænd i sagen.

»Denne sag har rørt en masse mennesker dybt. Dette var en smuk, ung kvinde med hele livet foran sig, som blot var på vej hjem, og hendes liv sluttede som følge af disse handlinger. Det var chokerende for lokalsamfundet, og folk har ønsket at finde ud af, hvem der var involveret,« siger hun.

De sten, der blev kastet, var alle omkring 10 til 13 centimeter og vejede mellem 1,3 og 2,3 kilo.

De tre unge mænd mistænkes for at have kastet stenene, mens de selv kørte i en bil i den modsatte vejbane.

Det er endnu uvist, hvem af de unge mænd, der skal have siddet bag rattet, og hvem der skal have kastet stenene.

De tre er alle sigtet for det, der i amerikansk lov kaldes 'first-degree murder by extreme indifference', hvilket kan oversættes til 'drab under ekstrem skødesløshed'.

Til NBC News forklarer retsprofessoren Ann England, at man typisk forbinder 'first-degree murder' med drab, hvor der er et tilsigtet offer – men i Colorado kan man bruge 'extreme indifference'-rammen mod anklagede, der menes at ville dræbe 'nogen' og ikke en bestemt person.

Det vides endnu ikke, hvordan de tre anholdte forholder sig til sigtelsen mod dem.