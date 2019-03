Præsident Maduros regering gør et nyt forsøg på at køre Venezuelas oppositionsleder ud på et sidespor.

Venezuelas myndigheder har indført forbud mod, at oppositionsleder Juan Guaidó kan bestride et offentligt embede i de næste 15 år.

Det meddeler landets statsrevisor torsdag. Begrundelsen er uregelmæssigheder i Guaidós økonomiske baggrund.

Statsrevisoren, Elvis Amoroso, siger, at det er besluttet "at forbyde denne borger fra alle offentlige hverv i maksimumperioden ifølge loven".

Regeringens beslutning lægger yderligere pres på den unge oppositionsleder, der har udråbt sig selv til præsident og fået opbakning fra omkring 50 lande, heriblandt USA og det meste af EU.

Guaidó udtalte for nylig, at han forventer, at regeringen vil gøre en række forsøg på at spænde ben for ham og hans oppositionsbevægelse.

Guaidó er formand for landets parlament, Nationalforsamlingen, hvor oppositionen har flertal.

Det er den eneste institution i Venezuela, der ikke er under Maduros og Socialistpartiets kontrol.

Men Nationalforsamlingen er alvorligt svækket efter en kendelse fra forfatningsdomstolen, der fratager den de fleste beføjelser.

Maduro har beskyldt Guaidó for at stå bag "terrorhandlinger", som ifølge præsidenten var årsagen til en omfattende strømafbrydelse, der for nylig ramte store dele af Venezuela.

Oppositionen mener derimod, at det omfattende nedbrud skyldes, at myndighederne ikke har vedligeholdt elnettet og den øvrige infrastruktur i mange år.

/ritzau/AP