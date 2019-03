For anden gang på en måned er Venezuela ramt af et omfattende strømnedbrud, som regeringen kalder "et angreb".

Venezuela er mandag blevet ramt af det andet strømnedbrud i landet inden for en måned. Ifølge landets regering er der tale om "et angreb".

Næsten hele Venezuelas hovedstad, Caracas, har mandag i timevis været uden strøm. Derudover er omkring ti af de nærliggende stater blevet ramt af nedbruddet.

Butikker er lukket ned, landets største lufthavn er henlagt i mørke, og pendlere er strandet i Caracas, skriver Reuters.

I flere områder er strømmen vendt tilbage natten til tirsdag dansk tid. Det oplyser landets indenrigsminister, Jorge Rodriguez, til en lokal tv-kanal.

Samtidig erklærer han, at strømafbrydelsen er det andet angreb på kort tid mod landets elnet.

- Vi har været ramt af et nyt angreb mod vores elnet i dag, siger Rodriguez.

Han siger, at nedbruddet har haft flere "lignende karaktertræk" med nedbruddet 7. marts, som henlagde store dele af landet i mørke i seks dage.

Landets præsident, Nicolás Maduro, beskyldte dengang USA for at have foretaget "elektromagnetiske" angreb mod det kraftværk, der forsyner Venezuela med 80 procent af den strøm, landet bruger.

/ritzau/Reuters