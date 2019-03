Oppositionen i Venezuela er klar med et nyt tilbud til militæret, hvis de til gengæld vil støtte Juan Guaidó.

Medlemmer af militæret, der vender præsident Nicolás Maduro ryggen, vil beholde deres rang i militæret, når en ny regering i Venezuela er på plads.

Det meddeler oppositionen i Venezuela natten til onsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen er mere end en gentagelse af det tilbud som den folkevalgte nationalforsamling med oppositionsleder Juan Guaidó i spidsen kom med i vinter. Dengang blev medlemmer af militæret tilbudt amnesti, hvis de valgte at støtte Juan Guaidó i magtkampen med Maduro.

Tirsdag eftermiddag lokal tid garanterer oppositionen, at "alle ansatte i militæret, der bestemmer sig for at genoprette den konstitutionelle orden, vil blive genindsat i samme rang i de militære styrker, så snart en ny regering har overtaget magten".

Indtil videre har mange soldater valgt at slutte sig til Guaidó, men jo højere op i systemet man kommer, desto svagere er støtten.

/ritzau/