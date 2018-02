Oppositionen kalder valget "et show" fra regeringens side. Men valget bliver holdt uanset, siger præsidenten.

Caracas. Venezuelas største oppositionsalliance, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), vil ikke deltage i præsidentvalget 22. april.

Det oplyser alliancen onsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Den kalder valget "et show" fra regeringens side.

- Den (regeringen, red.) foregiver at have en legitimitet, som den ikke har. Og midt i det hele lider venezuelanerne, oplyser MUD i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

Alliancen oplyser videre, at den kun vil deltage i valget, hvis det bliver åbent og samtidig overvåget af internationale observatører.

- Hvis betingelserne er opfyldt, er vi villige til at deltage, siger oppositionsleder Angel Oropeza på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AP.

Præsident Nicolás Maduro siger, at valget vil fortsætte uden oppositionen.

- Uanset om der er regn, torden og lyn, bliver der valg. Med eller uden MUD, siger han ifølge dpa og tilføjer, at han forventer, at medlemmer af oppositionen vil deltage.

Maduro anses imidlertid for at være næsten sikker på at genvinde præsidentposten, efter at flere oppositionspolitikere er blevet fængslet, er gået i eksil eller har fået forbud mod at stille op.

I begyndelsen af februar meddelte Venezuelas valgkommission, at præsidentvalget i landet skal afholdes søndag 22. april.

Det er længe før, at det traditionelt bliver afholdt mod slutningen af året.

Meddelelsen kom, efter at forhandlinger mellem den venstreorienterede regering og oppositionen var brudt sammen.

Under forhandlinger i Den Dominikanske Republik havde oppositionen ifølge nyhedsbureauet Reuters kæmpet for, at valget først bliver afholdt i juni.

Det ville således give den længere tid til at vælge en kandidat, eftersom dens to øverste ledere - Leopoldo López og Henrique Capriles - er udelukket fra at stille op.

Venezuela befinder sig i en dyb krise blandt andet på grund af faldende oliepriser. En voldsom inflation og korruption har også medvirket til, at landets økonomi er i ruiner.

Op til 79 procent af venezuelanerne oplyser, at de har spist mindre, end de plejer, i løbet af de seneste tre måneder, fordi de ikke har råd til at købe mad. 61 procent fortæller, at de går sultne i seng.

Det viser den nationale undersøgelse af levevilkår, der blev offentliggjort onsdag, ifølge AP. Bag undersøgelsen står tre af Venezuelas universiteter.

/ritzau/