FN's menneskerettighedschef er i Venezuela for at møde præsident Nicolas Maduro og udfordreren, Juan Guaidó.

FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, har fredag mødtes med Juan Guaidó, der er oppositionsleder og selvudnævnt præsident i Venezuela.

De to mødtes i Venezuelas hovedstad, Caracas.

Guaidó, der er leder af Venezuelas Nationalforsamling, udråbte i januar sig selv som fungerende præsident i det kriseplagede land. Han er anerkendt af blandt andet USA og flere EU-lande - herunder også Danmark.

Ved fredagens møde gjorde han det klart, at der er brug for at vælte præsident Nicolas Maduro og sætte en stopper for Venezuelas "lidelse".

- Må det her besøg tjene til at finde løsninger på den katastrofe, som det her land oplever, siger Guaidó efter mødet med Bachelet.

- Besøget skal tjene til at genoplive kampen i Venezuela, lyder det.

Det er første gang, at den tidligere chilenske præsident Bachelet er i Venezuela i rollen som FN's menneskerettighedschef.

Hun mødes senere fredag eftermiddag lokal tid med præsident Maduro.

