EU's stridigheder med regimet i Venezuela under den omstridte præsident Nicolas Maduro er blevet optrappet.

Venezuela har onsdag givet EU's ambassadør 72 timer til at forlade landet. Det skriver Reuters. Det sker efter, at Bruxelles har indført nye sanktioner mod 19 venezuelanske embedsmænd på grund af krænkelser af menneskerettighederne.

Venezuelas nationalforsamling krævede tirsdag, at regeringen udviser EU-ambassadør Isabel Brilhante Pedrosa.

Nationalforsamlingen er kontrolleret af den omstridte præsident Nicolas Maduros' parti.

EU's udenrigsministre blev mandag enige om at indføre nye sanktioner, mod personer, som undergraver demokratiet, og som anklages for overgreb på medlemmer af oppositionen.

I alt er 55 medlemmer af Maduros regime underlagt EU-sanktioner i form af spærrede bankkonti og indrejseforbud.

Isabel Brilhante Pedrosa er portugiser.

Den socialistiske præsident Maduro blev genvalgt ved et valg i december. EU og USA siger, at valget, der blev boykottet af oppositionen, var præget af svindel.

Den forudsigelige valgtriumf til Maduro gav socialistpartiet kontrol over en udvidet nationalforsamling med 227 medlemmer.

Oppositionslederen Juan Guaidó, som støttes af USA og EU, er blevet svækket gennem de seneste måneders udvikling.

Omkring fem millioner har forladt det kriseramte Venezuela i protest mod regimet.

Maduro, som er tidligere buschauffør, blev præsident, da hans forbillede og mentor Hugo Chávez døde af kræft i 2013.

Maduro blev genvalgt i 2018, men han kritiseres voldsomt i udlandet og af oppositionen hjemme for at have kørt det olierige land i sænk.

En månedsløn er i dag end ikke stor nok til at dække et dagligt indkøb af nødvendige varer i et supermarked. Mange mangler basale dagligvarer, elektricitet og sikkerhed.

Venezuelas økonomi er svækket af omfattende amerikanske sanktioner, som betyder, at Opec-landet ikke har nogen særlig indtjening på olieeksport./ritzau/Reuters