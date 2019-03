Efter en lang rettighedskonflikt skal Venezuela ifølge Verdensbanken betale ConocoPhillips stor kompensation.

Venezuela skal betale 8,7 milliarder dollar til det store amerikanske olieselskab ConocoPhillips. De mange penge er kompensation for landets tidligere præsident Hugo Chávez' ekspropriation af olie.

Det har Verdensbankens voldgiftsdomstol (ICSID) besluttet fredag.

Ifølge Verdensbanken brød Venezuela international lov, da landet i 2007 overtog tre olieprojekter, som tilhørte ConocoPhillips.

Dermed er ConocoPhillips den hidtil største sejrherre blandt alle de selskaber, der har krævet kompensation fra Venezuela.

Det amerikanske olieselskab skal dog nok forberede sig på at måtte slås for pengene. Venezuela har i andre voldgiftssager nægtet at betale og har samtidig mulighed for at anke domstolens afgørelse.

ConocoPhillips med hovedsæde i Houston, Texas, havde søgt om 30 milliarder dollar i kompensation for de tre olieprojekter.

I 2007 blev alle privatdrevne oliefelter i Venezuela taget under statslig kontrol. Samtlige selskaber med undtagelse af ConocoPhillips underskrev en overtagelsesaftale med myndighederne.

Venezuelanske myndigheder truede med at ekspropriere selskabernes ejendomme, hvis de ikke skrev under på aftalen.

Vicepræsident i ConocoPhillips Kelly B. Rose er godt tilfreds med udfaldet af fredagens afgørelse.

- Vi hilser ICSID's beslutning velkommen. Den opretholder princippet om, at regeringer ikke ulovligt kan overtage private investeringer uden at betale kompensation, siger hun.

Venezuela står over for flere end 20 andre voldgiftssager i Verdensbanken. Det er flere end noget andet land i verden, og landet risikerer at tabe mange milliarder dollar.

Den venezuelanske regering skylder mere end 150 milliarder dollar til kreditorer rundt om i verden. Imens er landets valutareserver faldet til kun otte milliarder dollar.

