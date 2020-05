To tidligere amerikanske soldater risikerer op mod 30 års fængsel i Venezuela for et påstået invasionsforsøg.

To mænd, der tidligere har været soldater i det amerikanske militær, er blevet sigtet for terror i Venezuela.

Det sker, efter at de angiveligt har deltaget i et mislykket forsøg på at vælte præsident Nicolás Maduro.

Det oplyser den venezuelanske statsadvokat Tarek William Saab fredag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

34-årige Luke Alexander Denman og 41-årige Airan Berry er blandt 17 personer, som blev taget til fange af det venezuelanske militær natten til søndag lokal tid.

Det skete, da militæret angiveligt afværgede et invasionsforsøg med lejesoldater.

Statsadvokat Tarek William Saab siger, at de to amerikanere er sigtet for "terror, sammensværgelse, ulovlig handel med krigsvåben og kriminel forening" og risikerer mellem 25 og 30 års fængsel.

I alt blev otte personer ifølge Venezuelas militær dræbt i aktionen.

Saab fortæller også, at Venezuela har udstedt en international arrestordre på den tidligere amerikanske militærlæge Jordan Goudreau, som angiveligt organiserede og trænede lejesoldaterne.

Nicolás Maduro har beskyldt den amerikanske præsident, Donald Trump, for at stå bag det påståede invasionsforsøg.

Trump har gentagne gange afvist beskyldningerne. Tidligere fredag sagde han til Fox News, at "hvis jeg ville gå ind i Venezuela, ville jeg ikke holde det hemmeligt".

I kølvandet på nyheden om de to terrorsigtede amerikanere har Sikkerhedsrådet i Det Hvide Hus sent fredag aften udsendt en erklæring.

I den står der ifølge nyhedsbureauet Reuters, at USA ikke står bag noget angreb mod Maduro i Venezuela. Og hvis det gjorde, havde det været "synligt, direkte og effektivt".

