Alle ansatte i FN's kontor for menneskerettigheder i Venezuela har fået tre dage til at forlade landet.

Venezuelas udenrigsminister har besluttet at "suspendere alle aktiviteter" i FN's kontor for menneskerettigheder i landet.

Han har samtidig givet alle de ansatte 72 timer til at forlade Venezuela.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Landets udenrigsminister, Yvan Gail, forklarer, at FN-kontoret har indtaget en "upassende rolle," og at det er blevet "et privat advokatkontor for de kupmagere og terrorister, som til stadighed konspirerer mod landet."

Beslutningen om at lukke afdelingen kommer kun få dage efter, at venezuelanske myndigheder anholdt den fremtrædende aktivist Rocio San Miguel.

Anklagemyndigheden anklager hende for landsforræderi og terrorisme på grund af hendes påståede rolle i en påstået plan om at myrde landets præsident, Nicolas Maduro.

57-årige San Miguel blev fredag anholdt i lufthavnen i hovedstaden Caracas, hvilket udløste internationale reaktioner.

FN-afdelingen skrev på det sociale medie X, at tilbageholdelsen af hende gav grund til "dyb bekymring" og opfordrede til en "øjeblikkelig løsladelse" af aktivisten, skriver AFP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Venezuelas regering nu igangsat en undersøgelse af landets samarbejde med FN-kontoret.

Det vil tage omkring 30 dage, og mens den pågår, skal alle ansatte med forbindelse til kontoret forlade landet. Det har de fået tre dage til at gøre.

- Vi er ærgerlige over denne meddelelse, og vi evaluerer, hvad vores næste skridt skal være. Vi fortsætter med at være i dialog med myndighederne og andre interessenter, siger talsperson for FN's kontor for menneskerettigheder i en kommentar til Reuters.

- Vores vejledende princip har altid været og forbliver at fremme og beskytte menneskerettighederne for folket i Venezuela.

FN har haft kontor i Venezuela siden 2019 og har 13 ansatte i landet.

