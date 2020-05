Mens Venezuela hævder, at USA og Colombia står bag et påstået angreb, peger kritikere på præsident Maduro.

Otte personer blev dræbt, da "terrorist-lejesoldater" forsøgte at trænge ind i Venezuela ud for landets nordlige kyst.

Det hævder regeringen søndag.

Lederen af Venezuelas konstituerende forsamling, Diosdado Cabello, siger i en tv-transmitteret tale, at et stort antal våben blev beslaglagt under operationen, hvor otte blev dræbt, og to blev anholdt.

Cabello hævder, at Colombia og USA står bag det påståede angreb, og at en af dem, der er blevet anholdt, arbejder for det amerikanske narkopoliti (DEA).

Kritikere fremhæver dog, at præsident Nicolás Maduros regering gentagne gange har iscenesat sådanne invasionsforsøg.

- Du kommer fra Colombia og vil ind i landet via det nordlige Venezuela? Noget stemmer ikke. Måske er der tale om en krig mellem narkokarteller, men det ser ikke ud til at være en terrorinvasion, skriver Herbert Garcia på Twitter.

Han er general og tidligere regeringsminister i Venezuela.

Det engang så rige land befinder sig i en dyb økonomisk krise, og landet med de største kendte oliereserver i verden er også et af de mest korrupte.

Det siges således, at mange politikere og officerer i militæret er involveret i kriminelle aktiviteter såsom narkohandel og ulovlig minedrift.

Sundhedssystemet er brudt sammen, og selv vand og sæbe kan været svært at få fat i. Det samme gælder for andre basale dagligvarer.

Derudover har en magtkamp raseret i mere end et år mellem præsident Nicolás Maduro og den selvudnævnte midlertidige præsident Juan Guaidó.

Med militæret på sin side og politiet under kontrol sidder Maduro dog imidlertid sikkert på posten.

