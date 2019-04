Præsident Nicolás Maduro har tidligere afvist, at der er krise i Venezuela. Men nu er hjælp kommet til landet.

Den første sending af nødhjælp fra Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC) er tirsdag ankommet til kriseramte Venezuela.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og AFP.

Nødhjælpen kommer, efter at Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, i sidste uge foretog lidt af en kovending og bekræftede, at regeringen havde lavet en aftale med Røde Kors-forbundet.

Maduro havde i lang tid ellers helt havde afvist, at Venezuela befandt sig i en humanitær krise og havde brug for hjælp.

Røde Kors har over for AP bekræftet, at der tirsdag er ankommet medicin samt udstyr til at behandle patienter til hovedstaden Caracas.

Billeder på de sociale medier viser også billeder af Røde Kors-medarbejdere, der sænker kasser med nødhjælp ned fra et fly.

Præsident Maduro er midt i en magtkamp med landets oppositionsleder, Juan Guaidó, der har erklæret sig selv som midlertidig præsident i landet.

Guaidó bakkes op af blandt andet USA og EU-lande.

Guaidó har i flere måneder forsøgt at få international nødhjælp fra blandt andet USA ind over grænsen til Venezuela.

Maduro har gentagne gange dog stemplet den internationale nødhjælp som et komplot mellem Guaidó og USA. Præsidenten beordrede derfor landets militær til grænsen for at holde nødhjælpen ude.

I slutningen af marts oplyste IFRC, at det inden for to uger ville være klar til at levere nødhjælp til Venezuela.

Det er den nødhjælp, der tirsdag er kommet til det sydamerikanske land.

Røde Kors-forbundet har dog advaret om, at det ikke vil acceptere indblanding fra hverken Maduro eller Guaidó.

Forbundets formand har sagt, at det er afgørende, at hverken Maduro eller Guaidó parter forsøger at drage fordel af nødhjælpen.

/ritzau/