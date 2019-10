Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, beskyldes for at stå for et autoritært styre, som krænker de fundamentale menneskerettigheder, og som har forårsaget et økonomisk sammenbrud, der har drevet millioner på flugt. Torsdag har landet får plads i FN's Menneskerettighedsråd. (Arkivfoto) Yuri Cortez/Ritzau Scanpix