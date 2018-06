Den smitsomme virus er blevet påvist hos et barn. Regeringen kritiseres for at have handlet alt for langsomt.

Caracas. Der er blevet påvist et tilfælde af polio i kriseramte Venezuela, hvor sygdommen ellers blev udryddet for årtier siden.

Det oplyser den panamerikanske sundhedsorganisation (Paho).

Organisationen oplyser, at det er et barn, der er blevet ramt af den smitsomme virussygdom.

Det smittede barn er ikke vaccineret og lever i en ekstrem fattig del af delstaten Delta Amacuro, oplyses det videre.

- Virusset rammer især mennesker, der lider af underernæring og er uvaccinerede, ligesom i dette tilfælde, siger tidligere sundhedsminister Jose Felix Oletta.

Den tidligere minister kritiserer sundhedsmyndighederne under præsident Nicolas Maduros regering for at tage længere end en måned om at underrette Paho om fundet af polio.

Internationale sundhedsbestemmelser kræver, at det skal gøres inden for 24 timer.

Sidst, et tilfælde af polio ramte Venezuela, var i 1989.

Venezuela, der er i økonomisk og politisk krise, tegner sig desuden for 85 procent af alle tilfælde af mæslinger, der er blevet påvist i Latinamerika og Caribien i løbet af det seneste år, oplyser Paho.

I 11 lande er der blevet bekræftet 1685 tilfælde af mæslinger i løbet af det seneste år. Af dem er 1427 blevet påvist i Venezuela.

Myndighederne i landet mener, at sanktioner fra USA er årsagen til, at det mangler livsvigtig medicin og vacciner.

Den 6. april i år iværksatte præsident Maduro en ny vaccinationskampagne mod 14 sygdomme, deriblandt mæslinger.

/ritzau/AFP