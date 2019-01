Venezuelas præsident giver amerikanske diplomater lov til at blive længere i landet og vil finde løsning.

Præsident Nicolás Maduro varslede onsdag, at alle amerikanske diplomater skulle forlade Venezuela inden for 72 timer, fordi USA støtter Juan Guaidó, der har udråbt sig selv som præsident i landet.

Nu har Nicolás Maduro blødt op på det krav, og meldingen er, at der inden for 30 dage skal være en løsning med USA.

Planen er, at de to landes ambassader i henholdsvis USA og Venezuela vil blive erstattet med interessekontorer. De vil skulle ligge i de to landes hovedstæder, Washington og Caracas.

Det fremgår af en meddelelse fra Venezuelas udenrigsministerium, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kravet om at sende amerikanske diplomater hjem kom onsdag, da USA gav sin støtte til oppositionslederen, Juan Guaidó, efter at han havde erklæret Nicolás Maduro afsat og udråbt sig selv til midlertidig præsident.

Nogle amerikanske diplomater i Venezuela forlod dog allerede landet fredag. Hvis de to lande ikke når frem til en aftale, vil de resterende diplomater skulle forlade Venezuela.

Ud over USA har Juan Guaidó også opbakning fra blandt andet Canada, EU og en række magtfulde nationer i Latinamerika.

Lørdag var meldingen fra EU, at Maduro også vil blive anerkendt som præsident, hvis ikke han udskriver valg inden for otte dage.

Trods den massive opbakning fra flere lande til Juan Guaidó har Nicolás Maduro ikke vist tegn på at ville forlade sin post.

Han fastholder derimod, at han er demokratisk valgt.

Og lørdag afviste Venezuelas udenrigsminister, Jorge Arreaza, at følge kravene fra EU.

- Ingen skal give os deadlines eller fortælle os, om der skal holdes valg eller ej, sagde han lørdag i FN-hovedkvarteret i New York ifølge AFP.

