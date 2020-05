Den siddende præsident i det sydamerikanske land Venezuela, Nicolás Maduro, holdt to blå, amerikanske pas op for forsamlingen på nationalt tv.

Langsomt læste han navnene og fødselsdagene op, og så viste han fotografierne af de fiskebåde, som angriberne var ombord på. Derpå gav han den amerikanske præsident, Donald Trump, og nabolandet Colombia skylden for det stormløb, der søndag blev forsøgt på ham.

»USAs regering er fuld ud involveret i dette fejlslagne raid,« sagde Maduro, mens han roste medlemmerne af en fiskerlandsby for at omringe en gruppe fjender i det slag, der fik fat på de 'professionelle amerikanske lejesoldater'.

Før daggry søndag stod det første slag på en strand nær Venezuelas havneby La Guaira. Maduros sikkerhedsstyrker anholdt to personer og dræbte otte andre, der var i færd med at gå i land fra speedbåde. Det skriver France 24.

Her ses Venezuelas præsident Nicolas Maduro, der viser nogle af de ting, der blev beslaglagt hos de invaderende. Foto: MIRAFLORES PRESIDENTIAL PALACE / Vis mere Her ses Venezuelas præsident Nicolas Maduro, der viser nogle af de ting, der blev beslaglagt hos de invaderende. Foto: MIRAFLORES PRESIDENTIAL PALACE /

De to anholdte var amerikanere, og de blev identificeret som Luke Denman og Airan Berry. De var begge tidligere medlemmer af USAs specialtrænede styrker.

Det viser sig, at den tidligere grønne baret Jordan Goudreau, der er baseret i Florida, arbejder sammen med de to tilfangetagne mænd i Venezuela. Deres opgave er at tilfangetage Maduro og 'befri' Venezuela.

Goudreau lyder lidt selvmodsigende, når han påstår at have planlagt aktionen i månedsvis. Han siger selv, at han ikke har modtaget så meget som en krone i støtte.

Under den siddende præsident har Venezuela været i en økonomisk morads. Manglen på rindende vand og elektricitet samt en helt utilstrækkelig medicinsk dækning har fået fem millioner mennesker til at flygte ud af landet.

Han er præsidentens nære allierede, rigsadvokat Tarek William Saab, og han oplyser, at 141 angribere er arresteret og 92 er på flugt. Foto: MANAURE QUINTERO Vis mere Han er præsidentens nære allierede, rigsadvokat Tarek William Saab, og han oplyser, at 141 angribere er arresteret og 92 er på flugt. Foto: MANAURE QUINTERO

Maduro har dog stadig politiets og hærens støtte. Han sidder tilsyneladende fast på magten, selv om USA for nyligt har sigtet ham som narkobaron - med en belønning på 15 millioner dollars for hans anholdelse.

Sidste år brød USA de diplomatiske forbindelser med Maduro.

De holder til gengæld meget af hans modstander, Juan Guaidó, der er parlamentsformand i landet.

Nicolás Maduro og hans allierede, rigsadvokat Tarek William Saab, siger, at de har anholdt 141 formodede angribere, og at de er på jagt efter 92 andre.

Informé al pueblo sobre la Operación Militar Negro Primero, “Aplastamiento del Enemigo”, que llevamos adelante en unión cívico–militar–policial para enfrentar las agresiones del imperio de EE.UU. y la oligarquía colombiana que pretende llenar de sangre nuestro suelo sagrado. pic.twitter.com/mz2wcqhJHZ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2020

Den venezuelanske opposition og de amerikanske myndigheder mener, at præsident Maduo selv har opfundet angrebet på sig selv for at fjerne opmærksomheden fra landets mange problemer.

Men Goudreau har på telefonen mandag sagt, at 52 andre havde infiltreret landet og var i gang med at rekruttere medlemmer af Venezuelas sikkerhedsstyrker til at slutte sig til dem.

En undersøgelse af nyhedbureauet AP har konkluderet, at Goudreau har arbejdet sammen med en tidligere venezuelansk hærgeneral om at træne desertører fra Venezuelas sikkerhedsstyrker i hemmelige lejre i nabolandet Colombia.

Målet var at lave et raid ind i Venezuela for at få Maduro anholdt.