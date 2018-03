Fem personer er anholdt for deres påståede roller i en brand, der kostede 66 fanger og to besøgende livet.

Caracas. Fem politiembedsmænd er blevet anholdt i Venezuela for deres påståede roller i et fangeoprør samt en brand, der onsdag dræbte 68 mennesker i et overfyldt fængsel på en politistation i den centrale del af landet.

Det oplyser landets offentlige anklager lørdag.

- Anklagemyndigheden har udstedt en arrestordre på fem embedsmænd fra politiet i Carabobo. De menes at være ansvarlige for den tragiske hændelse, der førte til 68 statsborgeres død i cellerne på det regionale politis hovedkvarter.

- De er nu tilbageholdt, skriver anklager Tarek Saab på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tarek Saab, en tidligere guvernør tilhørende Socialistpartiet og tæt på præsident Nicolas Maduro, nævner ikke noget om årsagen til katastrofen.

Pårørende til døde fanger samt en overlevende fange har fortalt, at der var en skudveksling med politiet i fængslet i Valencia onsdag morgen.

Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

Oppositionen i Venezuela skyder skylden for tragedien på Mauros manglende evne til at reformere landets lovløse fængsler.

- Situationen i detentionscentre og politiets fængselsceller i Venezuela er uacceptabel, siger oppositionspolitiker Miguel Pizarro.

I alt døde 68 mennesker i branden - 66 mandlige fanger og to kvindelige besøgende.

/ritzau/