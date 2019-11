Den udsatte by er igen ramt af oversvømmelser. Ikke siden 1966 har tidevandet nået et højere punkt i Venedig.

En usædvanligt stor tidevandsbølge har tirsdag ramt Venedig, som står under vand.

Turister måtte vade igennem de oversvømmede gader i den historiske by for at søge ly fra højvandet, der blandt andet skabte bølgegang på Markuspladsen.

Borgmester Luigi Brugnaro har erklæret katastrofetilstand og advaret om alvorlige skader, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne meddeler, at tidevandet toppede ved 187 centimeter over dagligt vande klokken 22.50 tirsdag aften.

Det er blot centimeter under den over 50 år gamle rekord på 194 centimeter fra 1966.

- Situationen er dramatisk, skriver Brugnaro på Twitter ifølge Reuters.

- Vi har bedt regeringen om at hjælpe os. Omkostningerne vil være høje. Dette er resultatet af klimaforandringer.

Markuspladsen, som jævnligt oversvømmes, er blevet oversvømmet af en meter vand.

Også i Markuskirken er der dog kommet vand ind, og det er kun sjette gang, at det er sket i løbet af 1200 år.

Fire af disse oversvømmelser er sket i løbet af de seneste 20 år af den overdådige kirkes historie. Foreløbig har der ikke været meldinger om skader denne gang.

Seneste oversvømmelse var i oktober 2018. Her sagde kirkens bestyrer, at Markuskirken var ældet 20 år på en enkelt dag.

/ritzau/