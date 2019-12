60 procent af Venedigs historiske centrum ligger under vand. Det er kun seks uger efter seneste oversvømmelse.

Store dele af Venedig er mandag igen havnet under vand, da tidevandet hævede vandstanden med 144 centimeter.

Det har oversvømmet over 60 procent af det historiske centrum i den italienske by.

Højvande over 140 centimeter anses for at være usædvanligt i den gamle købmandsby, der hvert år besøges af millioner af mennesker.

Der har været cirka 20 af den slags oversvømmelser i moderne tid, men intervallerne er blevet kortere, og den globale opvarmning får skylden.

Foto: MANUEL SILVESTRI Vis mere Foto: MANUEL SILVESTRI

12. november oplevede byen et rekordhøjt niveau, da tidevandet fik vandet til at stige 187 centimer. Det var det højeste niveau i 53 år, og det medførte enorme ødelæggelser for et ukendt beløb.

Højvandet kulminerede klokken 09.45 mandag formiddag. Det næste højvande ventes tirsdag med 135 centimeter over normalen.

Byen har de seneste dage været ramt af tordenvejr med regn og kraftige vinde.

I sidste uge kunne hoteller i Venedig melde om et rekordstort antal aflyste hotelophold. Ifølge ejerne er det oversvømmelserne i november, der har skræmt gæsterne væk.

Foto: MANUEL SILVESTRI Vis mere Foto: MANUEL SILVESTRI

/ritzau/dpa