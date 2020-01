Venedigs ikoniske kanaler er en selvstændig årsag til, at millioner af turister hvert år strømmer til den italienske by.

Men efter sidste års historisk voldsomme oversvømninger i Venedigs gader og kanaler, har byen på vandet nu et nyt problem.

Byens kanaler er simpelthen så godt som tørlagt, hvilket efterlader strandede gondoler i gadebilledet. Det gør TV 2 Vejret opmærksom på med en række illustrative billeder.

Forklaringen på de tørlagte kanaler kan findes, hvis man lægger nakken tilbage og kigger op mod en skyfri nattehimmel.

Foto: MANUEL SILVESTRI Vis mere Foto: MANUEL SILVESTRI

Søndag aften er vandstanden i Venedigs kanaler 50 centimeter under normalen, fortæller TV 2 Vejret.

Det står i kontrast til 2019's oversvømmelser, hvor vandstanden flere gange oversteg 140 centimeter med store oversvømmelser til følge.

Niveauforskellene i Venedigs kanaler skyldes i høj grad fuldmånen.

Tidevandet styres nemlig af både solen og månens tyngdekraft, fortæller TV 2 Vejret.

Foto: MANUEL SILVESTRI Vis mere Foto: MANUEL SILVESTRI

Og når der er fuldmåne, forenes de to bidrag og skaber en såkaldt springflod - den maksimale tidevandsforskel.

Natten mellem fredag og lørdag hang der en fuldmåne over Venedig.

Og sammen med fuldmånen har et højtryk over det nordlige Italien skabt en vandstand, der søndag aften er 50 centimeter under det normale, skriver mediet.

Den lave vandstand er ikke noget stort problem for andre end de, der skulle savne en sejltur i gaderne.