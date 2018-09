Et af verdens mest populære rejsemål, Venedig i Italien, overvejer, om de skal skærpe deres ellers i forvejen skrappe regler over for turister.

Det betyder, at de lige nu overvejer, om de skal begynde at udstede bøder til turister for at sidde eller ligge på jorden.

Bøder, som vel at mærke kan være på 370 til 3.700 kroner, skriver The Sun.

Det er i forvejen forbudt at sidde på trin op til monumenter og på Markuspladsen, som er et kulturelt centrum i Venedig.

Det nye forslag om, at turister ikke må sidde på gader og stræder overhovedet, skal til afstemning i oktober.

Der er dog kræfter i byen, som er meget imod det nye forslag.

»Der er i forvejen en meget lang liste over ting, som er forbudte i Venedig. Der er ikke mere noget, man kan lave,« siger Marco Gasparinetti, som er medlem af en beboergruppe kaldet Gruppo Aprile 25.

Han pointerer, at byen skal ansætte op mod 5.000 politibetjente, for at de mange regler kan blive håndhævet.

Netop Venedig er en af de byer, som igen og igen har indført strammere regler over for turister. Det anslås, at omkring 22 millioner mennesker besøger byen årligt.

Andre regler, som er indført i byen, er, at man ikke må fodre duer, smide skrald, gå i bar mave eller spise en sandwich på en trappe. Det kan koste en bøde på 1.500 kroner.

Oven i købet får du en bøde, hvis du cykler i bymidten eller vælger at hoppe i byens kanal. Sidstnævnte giver en bøde på op til 3.350 kroner.