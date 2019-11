Regnen pisker ned andre steder i Italien, og der er udsendt advarsler om oversvømmelser i Pisa og Firenze.

For tredje gang inden for en uge rammes Markuspladsen i Venedig af store oversvømmelser.

I det øvrige Italien pisker regnen ned. Der er er udsendt advarsler for byerne Pisa og Firenze.

Vandstanden i den populære turistby Venedig har søndag nået 150 centimer over normalen. Det er lidt mindre end tirsdagens 187 centimer, som var det højeste i over 50 år.

- Vandet er holdt op med at stige, skriver borgmesteren, Luigi Brugnaro, på Twitter.

Han skønner, at saltvand, der er løbet ind på pladser og gader, har medført skader til en værdi af en milliard euro. Det svarer til knap 7,5 milliarder kroner.

Tidligere på ugen blev Venedig erklæret i nødretstilstand.

For de kommende dage siger prognosen, at vandstanden vil ligge 110 centimeter over normalen ved højvande.

Længere mod syd har den politiske leder i regionen Toscana, Ennico Rossi, søndag advaret om en "flodbølge" i floden Arno.

Italiens hær tweeter billeder af hjemmeværnsfolk, der forsøger at forstærke flodbredderne i Pisa.

Enorme oversvømmelser i renæssancebyen Firenze i 1966 kostede cirka 100 mennesker livet. Flere tusinde uvurderlige kunstværker gik tabt.

Arno flyder gennem Firenze. Her følger beredskabet nøje situationen efter kraftig regn natten til søndag.

/ritzau/AFP