Feriegæster må allerede nu punge ud, hvis de overnatter i den populære italienske by Venedig. Men fremover vil også endagsturister skulle betale for at besøge byen.

Det oplyser byens borgmester, Luigi Bruganaro på Twitter. Den nye afgift skal beskytte dem, der 'lever, studerer og arbejder' i Venedig, forklarer han.

Hotelgæster betaler allerede mellem 1 og 5 euro (7,50-37,50 kroner, red.) ekstra i alene skat til byen pr. nat, de sover der, mens turister, der blot vil se Venedig en enkelt dag hidtil har sluppet.

»Afgiften vil give os bedre mulighed for at administrere byen, holde den ren og til at tilbyde innovative services til vores gæster - og give indbyggerne et mere passende liv,« forklarer han ifølge The Independent.

Aktivister har tidligere givet udtryk for deres frustration med den massive turisme i Venedig, der med sin centrale beliggenhed kan nås fra Slovenien, det sydøstlige Østrig, Bayern på en dagsrejse.

Årligt kommer 25 millioner turister til byen, hvilket tidligere på året fik borgmesteren til at sætte en række barrierer op ved store turistattraktioner for på den måde at regulere turisternes færden.

Det anslås, at kun hver femte turist overnatter i byen, og derfor vil den nye afgift formentlig være ganske indbringende.

Det er endnu ukendt, hvad den nye turistskat vil være på.