Blev den treårige Madeleine McCann det tilfældige offer, da en indbrudstyv brød ind i den ferielejlighed, hvor hun lå og sov med sine to mindre søskende?

Var det rent faktisk den pædofildømte tysker, der så sit snit til at kidnappe og siden misbruge og dræbe hende?

Med andre ord: Er det rent faktisk den mistænkte Christian Brueckner, der slog hende ihjel?

Det mener ikke blot politiet, men også musikeren og it-eksperten Christian Post, som tilbage i 00'erne var venner med den mand, politiet mistænker for at stå bag forbrydelsen.

Christian Brueckner er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann. (Arkivfoto)

»Jeg tror, han fandt hende ved et tilfælde og i løbet af et splitsekund besluttede sig for at tage hende,« siger Post til den britiske tabloidavis The Mirror.

»Jeg tror, at hvis du er pædofil, så er der en knap i din hjerne, som du ikke bare kan slukke. Hvis han så den lille pige sove alene i lejligheden, så ville han helt bestemt tage hende.«

I næste måned er det 15 år siden, den lille britiske pige forsvandt fra en ferielejlighed på den portugisiske Algarve-kyst, men hendes skæbne er fortsat et mysterium.

Politiet kom lidt tættere et gennembrud i sagen i sommeren 2020, da den notorisk kriminelle og tidligere pædofildømte tysker Christian Brueckner blev mistænkt i sagen.

Madeleine McCann forsvandt i maj 2007. En tysk mand er mistænkt for at have slået hende ihjel. (Arkivfoto)

Christian Post mødte Brueckner på en bar i Algarve i årene efter årtusindeskiftet.

I begyndelsen troede Post bare, at vennen var småkriminel. Han vidste, at han var indbrudstyv, men han anede ikke, at Brueckner i sin ungdom blev dømt for seksuelle overgreb på mindreårige.

»Nu kender jeg til hans pædofile fortid, hans fortid som voldtægtsforbryder. Jeg er 100 procent sikker på, at det var ham,« siger Christian Post, som nu ønsker, at den tidligere ven skal sættes bag lås og slå og nøglen smides væk.

»Jeg får kvalme, når jeg tænker på, hvad han har gjort i fortiden. Det får mig til at ønske at kaste op over, at jeg kender ham. At jeg hang ud med ham.«

Picture shows the house in Lagos, Portugal, where the three-year-old British girl Madeleine McCann disappeared in 2007 while on holidays with her family, on June 5, 2020. - Portuguese justice said to be questioning witnesses as part of the investigation into the 2007 disappearance of the British girl Madeleine McCann, whose case re-emerged on May 3, 202 with the identification of a new German suspect.

Han fortæller, hvordan Brueckner pralede med, at han på sine »nat-crawls« i Praia da Luz, kravlede op på altaner og gennem vinduer. At han uden problemer kunne komme ind i hvilket som helst værelse, han ønskede.

Post troede, at vennen talte om at stjæle kontanter, smykker og pas, og nu er han ikke i tvivl om, at han har mere alvorlige ting på samvittigheden.

The Mirror har opsøgt Christian Post i Cambodia, hvor han nu lever under et andet navn.

Han erklærer sig villig til at vidne mod sin tidligere ven. Noget, han allerede gjorde i 2019, da Brueckner blev dømt i den voldtægtssag, som han lige nu afsoner i Tyskland.

Siden 2007, hvor Madeleine McCann forsvandt, er der blevet brugt enorme summer på efterforskningen. Siden mistanken mod tyskeren har politiet efterforsket sagen som en drabssag.

Hendes forældre, Kate og Gerry McCann, har aldrig opgivet håbet om at få deres datter hjem i live.