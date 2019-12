Fredag den 20. december tog 29-årige Paighton Laine Houston ud for at drikke nogle øl i byen Birmingham i den amerikanske stat Alabama.

På baren Tin Roof blev hun spottet med to mænd, men siden har ingen set skyggen af hende.

Derfor blev hun kort tid efter meldt savnet, og nu beretter flere amerikanske medier, at Paighton Laine Houston sendte en gruopvækkende sms til sin ven.

»Jeg ved ikke, hvem jeg er med, så hvis jeg ringer, skal du tage den. Jeg føler mig i knibe,« skulle der have stået i den sms, som hun sendte en sen nattetime fredag den 20. december, skriver People.

Paighton Laine Houston Foto: Facebook

Politiet efterforsker sagen, men har ikke flere spor at gå efter ud over beskrivelsen af »to store, mørke mænd«.

Den 29-årige kvindes mor, Charlaine Houston, har på de sociale medier spredt budskabet om at få fundet sin datter.

'Bliv venligst ved med at sprede billederne af Paighton. Nogen ved noget, og vi skal have hende hjem,' skriver moderen i et Facebook-opslag.

De amerikanske medier skriver desuden, at Paighton Laine Houstons bankkonto har stået urørt siden den 20. december, og at hendes mobiltelefon går direkte på telefonsvareren.