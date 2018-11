Søndag skal befolkningen i Schweiz stemme om tre meget forskellige emner. Heriblandt velfærdsdetektiver.

Tanken om at en fremmed filmer dig, mens du sidder på din altan eller slapper af i din have, lyder som noget fra en uhyggelig spionfilm.

Forestil dig så, at den fremmede er en privatdetektiv hyret af dit forsikringsselskab til at overvåge, om du svindler dig til sociale ydelser.

Det scenarie kan blive hverdag for befolkningen i Schweiz.

Søndag skal de schweiziske vælgere tage stilling til tre vidt forskellige emner, når de går til stemmeurnerne. Heriblandt de såkaldte velfærdsdetektiver.

Hvis lovforslaget om velfærdsdetektiver bliver vedtaget, vil landets forsikringsselskaber få mulighed for lovligt at optage personer på offentlige steder eller i private omgivelser. Eneste krav er, at optagelsen sker fra et offentligt sted.

Forsikringsselskaberne skal blot kunne fremvise "konkrete indikationer" på svindel.

Fortalere for lovændringen mener, at det er et nødvendigt tiltag for at kunne kontrollere svindel og begrænse forsikringsselskabernes udgifter.

Kritikere af forslaget mener omvendt, at lovændringen kan føre til seriøs og uberettiget brud på privatlivets fred. Op mod 60 procent af vælgerne ventes at stemme for forslaget. Det viser en måling foretaget tidligere på måneden.

Schweiziske forsikringsselskaber har i flere år lovligt kunne overvåge personer, der er mistænkt for at svindle med erstatningskrav og skadesanmeldelser.

Men det sluttede i 2016 efter en afgørelse ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Her gav domstolen en schweizisk kvinde medhold i, at hendes forsikringsselskab havde krænket hendes privatliv ved at spionere mod hende.

Folkeafstemninger er led i det direkte demokrati i Schweiz. Her får borgerne i landet jævnligt chancen for at tage stilling til forskellige forhold, der berører deres hverdag. I Schweiz kan alle organisere en folkeafstemning. Der kræves 100.000 underskrifter.

De øvrige to emner, der skal stemmes om søndag, er, at schweizisk lov altid skal have forrang for internationale aftaler og konventioner, samt et forbud mod at landmænd skærer hornene af deres kvæg.

Ifølge de seneste målinger vil den såkaldte "Schweizisk Lov Først", der især bakkes op af højreorienterede grupper, blive nedstemt.

Landets præsident, Alain Berset, kalder forslaget for et "farligt eksperiment".

/ritzau/AFP