La Niña ventes at afløse El Niño. Dele af Stillehavet nedkøles, og Sydamerika og Australiens vejr påvirkes.

Varmerekorderne har nærmest stået i kø siden sidste år, hvor det særlige vejrfænomen El Niño opstod. Men nu er der tegn på, at det er ved at nå sin afslutning.

Det oplyser Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) i en pressemeddelelse mandag formiddag.

- I hver måned siden juni 2023 er der blevet sat en ny temperaturrekord, og 2023 var med længder det varmeste år nogensinde, siger Ko Barrett, der er vicegeneralsekretær i organisationen, i meddelelsen.

El Niño er kendetegnet ved, at overfladevand i dele af det tropiske Stillehav bliver usædvanligt varmt.

Det udløser både vejr- og klimamæssige forandringer over det meste af verden. Det kan betyde større regnmængder nogle steder og tørke andre.

Generelt kan det dog mærkes som en forhøjet global gennemsnitstemperatur.

El Niño finder typisk sted med to til syv års intervaller. Senest det skete var i 2018 og 2019.

Når vejrfænomenet forventeligt når sin afslutning på et tidspunkt, skal man dog ikke regne med, at det på samme tid bliver et farvel til ekstreme vejrhændelser, lyder det fra Ko Barrett.

- Vores vejr vil fortsætte med at være mere ekstremt på grund af den ekstra varme og fugt i vores atmosfære, siger hun.

El Niños modsatte fænomen bliver kaldt La Niña. Her bliver dele af Stillehavet usædvanligt koldt.

Som regel erstattes det ene vejrfænomen af det andet, og det er der også god sandsynlighed for kommer til at ske denne gang.

Men det betyder ikke, at den globale varme umiddelbart fortager sig, fortæller Eigil Kaas, der er professor i klimafysik og meteorologi ved Niels Bohr Instituttet.

- Tidligere har vi set, at selv om El Niño topper sidst på året, og La Niña kommer til, så har der været så stor forsinkelseseffekt, at året efter faktisk bliver varmere end selve det år, hvor El Niño var.

- Noget tyder på, at det også bliver sådan i år. 2024 bliver højst sandsynligt endnu varmere end det hidtidige rekordår i 2023, siger Eigil Kaas.

Det skyldes dog ikke kun El Niño, men i høj grad også den underliggende, menneskeskabte globale opvarmning, fortæller han.

La Niña påvirker typisk store dele af Sydamerika og Australien, men har ofte ikke den store betydning for klimaet i Europa.

- Selv om La Niña udvikler sig, viser prognoserne, at sommeren i Sydeuropa nok vil blive varmere end normalt. Det er formentlig efterveer - kan man sige - af, at hele Jordens klima er meget varmt i øjeblikket, siger Eigil Kaas.

Ifølge WMO er der lige nu 50 procent sandsynlighed for, at La Niña kommer til at indfinde sig mellem juni og august i år.

