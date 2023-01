Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først gik det ud over en personbil, dernæst en pickuptruck. Vips, var de væk.

»Vejen er fuldstændig kompromitteret og kan ikke benyttes, og den er heller ikke i stand til at bære udrykningskøretøjer,« lød det i første omgang fra brandvæsenet.

Men det blev værre. Det skriver CBS News.

For det 'sinkhole' – et såkaldt jordfaldshul – der mandag aften åbnede sig på Iverson Road i Los Angeles-forstaden Chatsworth er siden bare vokset og vokset. Og blevet dybere og dybere.

To biler røg i hullet. Foto: ROBYN BECK Vis mere To biler røg i hullet. Foto: ROBYN BECK

Og de to biler, der kørte i hullet, inden al trafik blev stoppet, er bare langsomt sunket længere og længere ned.

Ingen kom alvorligt til skade.

I første omgang stak bilerne op over asfalten, men hurtigt mandag gled de ned til omkring fire en halv meters dybde. De to personer i den ene bil kunne selv komme ud, mens brandvæsenet måtte bruge reb og stige for at få de to sidste personer op og væk. De er blevet behandlet på hospitalet for mindre skader. Det skriver NBC San Diego.

Tirsdag blev hullet så vurderet til at være blevet 12 meter dybt.

Mere end halvdelen af vejen er simpelthen væk. Foto: ROBYN BECK Vis mere Mere end halvdelen af vejen er simpelthen væk. Foto: ROBYN BECK

Området i Californien har været ramt af ekstremt dårligt vejr, og de store mængder af vand er løbet fra vejen og ned i hullet og har hurtigt udhulet det yderligere.

»Det er meget dybere, end jeg troede,« siger lokalpolitikeren John Lee, der har besøgt stedet, til CBS News:

»Det er et mirakel, at der ikke er flere tilskadekomne.«

Først sent tirsdag lykkedes det for myndighederne, at få bilerne op igen.