Kommentarer fra veganere på en dansk landmands facebookside var så grove, at hun var nødt til at slette sin profil.

For eksempel lød det:

'Jeg ville ønske, I blev voldtaget og jeres børn hakket i stykker til kød,'

Det skriver det tyske medie SHZ.

Kommentarerne startede i 2017, da Agnes Greggersens lagde en video ud af hendes lille dreng, der drak et glas mælk ved siden af en kalv på familiens gård syd for den danske grænse.

Og det var bare ét eksempel på nogle af de næsten 1700 kommentarer, der på kort tid væltede ind fra især veganere.

Der blev ifølge mediet truet med voldtægt af både mor og barn, der også blev beskyldt for at være dyrplagere eller dyremishandlere. Derfor valgte landmand Agnes Gregersen at slette sin profil.

Bag de hadefulde kommentarer stod angiveligt en gruppe radikale veganere, der havde opfordret til aktionen via deres egen gruppe på Facebook.

I dag er Agnes Greggersen tilbage på Facebook, og episoden er fortid. Men for mange andre landmænd er det nutid.

Filosof og kommunikationsforsker, Christian Dürnberger, fra Universitet i Wien har undersøgt tyske landmænds forhold til Facebook.

Han fortæller, at hver anden landmand kan berette om heftig kritik på det sociale medie, der altså som i Agnes Greggersens tilfælde er rettet mod husdyrhold.

Ifølge forskeren kan landmænd i Tyskland blive udsat for ekstremt voldsomme byger af raseri, hvor de ikke kun bliver kaldt dyreplagere, men også voldtægtsmænd.