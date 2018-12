Lørdag aften invaderede en gruppe på cirka 20 veganere en bøfrestaurant i Brighton i England og begyndte at råbe slagord mod gæsterne. Det skriver flere medier, herunder norsk TV 2.

»Det er ikke kød, det er vold,« råbte demonstranterne, mens middagsgæsterne sad med munden fuld af oksekød.

Gruppen, som hedder Direct Action Everywhere, havde taget bannere og skilte med, som de løftede over hovedet, mens de råbte slagord mod gæsterne.

Gruppen afspillede også lydklip med optagelser af køer, der bliver slagtet.

På et videoklip fra demonstrationen udtaler en kvinde angiveligt, at intet godt menneske kan spise kød uden at tænke på dyrets lidelser.

På videoer fra begivenheden sidder de fleste gæster og ser ud, som om de forsøger at tænke på noget andet, mens der er andre, der råber: 'rejs dig op, hvis du elsker kød,' tilbage til demonstranterne.

Madsu Sudan Galtam, som ejer restaurant Touro, hvor det hele foregik, forklarer, at de højtråbende veganere ikke optrådte voldeligt.

»Det var alligevel lidt irriterende, da det forstyrrede folk. Vi foretog et opkald til politiet, men de kom aldrig,« siger han til The Argus.

Selvom demonstranterne forlod stedet, så var de alligevel ikke helt ude af syne, da de stillede sig op ude foran og begyndte at råbe op igen.

En talskvinde for Direct Action Everywhere Brighton sagde:

»Udnyttelse af dyr er blevet så almindeligt, at det næsten går ubemærket hen. Men vi holder øje. Mennesker eller virksomheder burde ikke nyde hverken produkt eller profit af dyrs lidelse.«

Ifølge norsk TV 2, så har der også været tilsvarende, men dog mere afdæmpede begivenheder i Oslo. Blandt andet på Burger King og McDonalds, hvor veganske demonstranter er gået ind på restauranterne med plakater og begyndt at fortælle om, hvorfor de var der.

Direct Action Everywhere har også en gruppe i Oslo, som dog udtaler at de ikke kunne finde på tilsvarende højlydte demonstrationer på den facon, som det skete i Brighton.

»Det er ganske effektivt at stå stille,« siger Veronika Andersson, talskvinde for Direct Action Everywhere i Oslo.