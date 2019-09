Der er et kæmpe drama i gang i et almindeligt boligkvarter i den australske storby Perth.

En kvinde sagsøger to af sine naboer for at få dem til at stoppe med at grille kød og fisk i haven.

Det lyder måske som en voldsom handling, men kvinden, der hedder Cilla Carden, mener, at hun har argumenterne i orden.

Hun er nemlig veganer, og ifølge hende griller naboerne med vilje for at irritere.

»De har placeret grillen lige der, så jeg kan lugte fisk. Alt jeg kan lugte er fisk. Jeg kan ikke nyde min baghave. Jeg kan ikke gå derud,« siger Cilla Carden til det australske medie Nine News.

Men det er ikke kun grillen, der går hende på nerverne. Hun er også træt af, at der bliver røget cigaretter, hvor røgen tit ender i hendes have.

Derudover er hun også træt af lyden af børnene, som spiller basketball ved siden af.

Hun har derfor trukket naboerne i retten.

»Det er med vilje. Det er, hvad jeg har sagt i retten. Det er med vilje,« lyder det fra Cilla Carden.

Retten har valgt at afvise hendes sag, og det samme er hendes appel blevet, men hun fortæller til det australske medie, at hun ikke agter at give op så let.

I hendes appel havde Cilla Carden samlet intet mindre end 400 sider til sin sag.

Derfor kan man forvente at se hende i en retssal igen snart.