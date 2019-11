Burger King i USA er blevet sagsøgt for at stege kødfrie bøffer på samme grill som de normale bøffer.

Bag søgsmålet i Miami står en veganer ved navn Phillip Williams, der siger, at han har købt en Impossible Whopper - Burger Kings kødfrie burger - ved en drive-in i byen Atlanta. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Williams mener, at flere Burger King-restauranter ikke tydeligt nok varedeklarerer, at de kødfrie bøffer bliver stegt på samme grill som de normale bøffer.

Burger King vil ikke udtale sig specifikt om sagen.

Fast food-kæden skriver på sin hjemmeside, at man kan bede om at få sin kødfrie bøf stegt separat. Burger King beskriver også burgeren som "100 procent Whopper, 0 procent kød".

Selskabet Impossible Foods, der står bag den kødfrie bøf, som Burger King bruger, siger, at bøffen er lavet til personer, der gerne vil indtage mindre animalsk protein, ikke til veganere.

- For dem, der er veganere, er der en mikrobølgeovnsstegning, som de er velkommen til at bede om, har salgschef hos Impossible Foods, Dana Worth, tidligere sagt ifølge Reuters.

Burger King begyndte at sælge Impossible Whopper i USA i august.

Burger Kings danske afdeling indførte 12. november en anden kødfri burger ved navn Rebel Whopper.

- Plantebaseret kost er en tendens, der er kommet for at blive, og særligt alternativer til kød er populære blandt danskere.

- Nu giver Burger King danskerne muligheden for at vælge en rebelsk variant af den ikoniske Whopper, skrev Burger King Danmark dengang i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os til at lade Rebel Whopper tale for sig selv og se, om danskerne rent faktisk kan smage forskel, sagde Daniel Schröder, nordisk marketingchef for Burger King, til Ekstra Bladet i forbindelse med lanceringen.

