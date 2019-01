Den amerikanske kæde har været ude og undskylde over for 23-årige Paul Swabey fra Plymouth i England.

Han er nemlig alt andet end tilfreds med, at han efter et besøg på den lokale Pizza Hut endte med at spise en is, han bestemt ikke havde bestilt.

Efter at have fået en dejlig vegansk pizza, spurgte han nemlig tjeneren, om de havde nogle veganske desserter. Det blev undersøgt, og svaret var ja.

»Jeg spiste isen, men da jeg gik op for at tjekke flaskerne med krymmel i, kunne jeg se, at de indeholdt mælk. Det var som om, at hun (tjeneren red.) bare skyndte sig at sige noget, fordi hun havde travlt,« siger den tydeligt frusterede englænder til til Plymouth Live.

»Det er forfærdeligt. Jeg er oprørt, ja faktisk knust. Jeg føler, at min livsstil er blevet gjort til grin. Det er en fejl, der ikke burde ske.«

Hændelsen har efterfølgende fået Pizza Hut til at gå ud og undskylde.

»Vi beklager, at der i dette tilfælde blev givet forkerte oplysninger til kunden som følge af en menneskelig fejl,« siger en talsperson fra pizzakæden og fortsætter:

»Vi er i kontakt med kunden og tager de rette foranstaltninger for at sikre, at det ikke sker igen,« siger Pizza Hut til Plymouth Live.