B.T. har mødt Deja Roquemore, der i mandags var vidne til, at Dijon Kizzee i mandags blev skudt af betjente i Los Angeles. Politiet forklarer, at 29-årige Kizzee havde et våben, men flere vidner forklarer, at den unge sorte mand var ubevæbnet, da han blev dræbt af de mange skud.

Deja Roquemores stemme er så hæs, at den nogle gange forsvinder helt. Sådan er den ikke normalt.

»Det er efter, at jeg råbte og skreg så meget i mandags,« beklager den 32-årige kvinde, der bor i det sydøstlige Los Angeles.

Her overværede hun mandag eftermiddag, hvordan den unge sorte mand Dijon Kizzee blev skudt af betjente fra Los Angeles Police Department.

Sad midt i frokost med datter

Deja Roquemore var ved at spise frokost med sin mor og sin seksårige datter, da hun pludselig hørte, at der foregik noget på villavejen udenfor.

Nysgerrigt gik hun ud for at se, hvad der skete, og dermed kom hun helt tæt på den tragedie, som udspillede sig ved højlys dag bare få meter fra hendes hoveddør.

Skød 15-20 gange

Hun så, hvordan en betjent og manden, der senere viste sig at være den 29-årige Dijon Kizzee, kæmpede frem og tilbage om en tøjbylt, Kizzee havde i favnen.

»De var ikke oppe at slås, og jeg så ham aldrig slå betjenten. Da han slap sit tøj, vendte han sig om og løb med armene i vejret,« fortæller Deja Roquemore.

Hvad der derefter skete, får stadig vreden og chokket til at blusse op i hende.

De skød 15-20 gange. De første tre-fire skud fik ham til at falde om, og så blev de bare ved. De løftede op i ham, selv om han var død, og gav ham håndjern på.

Politiets forklaring

Ifølge politiet kom den 29-årige Dijon Kizzee cyklende i kvarteret, da to betjente forsøgte at stoppe ham på grund af en forseelse. Han smed cyklen, slog en af betjentene og flygtede med en tøjbylt i favnen. Politiet har også fortalt, at Dijon Kizzee var i besiddelse af et halvautomatisk våben, som han enten smed fra sig eller tabte.

Så ikke noget våben

Men Deja Roquemore og flere af de andre vidner, som B.T. møder, kan slet ikke genkende det scenarie, politiet beskriver.

»De siger, han slog dem, det gjorde han ikke. Han var slet ikke tæt nok på. De lyver. Og jeg så ingen pistol overhovedet. Det eneste, jeg så, han tabte, var en sort telefon,« siger Deja Roquemor.

»Jeg har set meget vold i mit liv, men jeg har aldrig set nogen blive myrdet på den måde. Min lille pige så, hvordan jeg rystede og græd bagefter. Skal hun nu være bange for at være sort? Skal hun tro, at dem, der bør passe på hende, er ude efter hende?«

Filmede sine egne skrig

Under flere privatoptagelser fra forbipasserende og overvågningskameraer fra huse i nabolaget kan man tydeligt høre, hvordan der bliver skudt omkring 15 gange. Men indtil videre viser ingen optagelser, hvordan Dijon Kizzee blev ramt.

Deja Roquemore var selv så rystet under skyderiet, at hun ikke kunne få sin telefon til at virke. Men kort efter filmede hun ud på vejen, hvor man kan ane, at Dijon Kizzee ligger død mellem en pickup-truck og en personbil på den anden side af gaden. I baggrunden høres de frustrerede skrig og udbrud, der nu er skyld i hendes hæse stemme.

»De kunne have skudt for at såre ham. I benet, foden eller skulderen, men I dræbte den her mand og skød igen, selv om han var død.«