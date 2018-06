Under ophold i Nordamerika var præst og diplomat i besiddelse af børneporno. Han er lørdag idømt fængsel.

Vatikanet. En katolsk præst, som tidligere har arbejdet på Vatikanets ambassade i Washington, er lørdag idømt fem års fængsel for besiddelse og videreformidling af børneporno.

Præsten skal desuden betale en bøde på 5000 euro, hvilket svarer til 32.000 danske kroner.

Carlo Alberto Capella skal afsone straffen i et fængsel i Vatikanet, oplyser Vatikanstaten i Rom.

Sagen mod den tidligere diplomat er blevet behandlet i retten på blot to dage.

Den dømte indrømmede på førstedagen, at han var skyldig i "upassende adfærd" på grund af et psykisk sammenbrud.

Anklageren i Vatikanet havde krævet en straf på fem år og ni måneders fængsel og en bøde på 10.000 euro.

Carlo Alberto Capella er den første, som får en fængselsstraf i en sag om børneporno i Vatikanet.

USA og Canada har også ønsket at retsforfølge eksdiplomaten.

Capella sagde under et retsmøde fredag, at han havde udviklet en "morbid" trang, efter at han kom til USA i 2016.

- Det var aldrig tidligere en del af mit præstearbejde, sagde han i retten. Han tilføjede, at han ikke var glad under sit ophold på ambassaden i Washington.

Det var det amerikanske udenrigsministerium, der i august 2017 gjorde opmærksom på, at en af Vatikanets diplomater i Washington D.C. muligvis var i besiddelse af børnepornografisk materiale.

Få uger senere krævede USA, at Carlo Alberto Capellas diplomatiske immunitet blev ophævet. Det skulle bane vejen for, at Capella kunne blive retsforfulgt i USA. Det afviste Vatikanet.

Efter at Capella var vendt hjem til Rom, udstedte canadiske myndigheder en arrestordre på ham.

Arrestordren var baseret på en mistanke om besiddelse og distribution af børneporno på nettet, mens præsten var på besøg i en kirke i Canada.

