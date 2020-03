Historiker har mandag fået adgang til Vatikanets hemmelig arkiv om pave Pius XII som den første nogensinde.

Den tyske historiker Hubert Wolf har mandag som den første fået adgang til Vatikanets arkiv fra pave Pius XII's embedsperiode - som blandt andet dækker tiden under Anden Verdenskrig.

Historikere har længe været nysgerrige efter, hvilken rolle paven spillede under krigens jødeforfølgelse.

Hidtil har Vatikanets hemmelig arkiv været lukket land, men mandag blev Hubert Wolf altså lukket ind.

- Vi håber, at kilderne giver svar på de vigtigste spørgsmål, sagde Hubert Wolf ifølge det tyske nyhedsbureau dpa på vej ind til arkivet i Vatikanet.

Pavestatens rolle under Anden Verdenskrig er ikke ubeskrevet. Tidligere har Vatikanet fået fire medlemmer af jesuiterordenen til at skrive et 12 bind stort værk, efter at de fik adgang til flere tusinde dokumenter.

Men det er første gang at en ekstern historiker får adgang til alle dokumenterne i Vatikanets arkiv.

Blandt andet har Hubert Wolf givet udtryk for, at han glæder sig til at se, hvad Vatikanets ambassadører rundt om i verden sendte tilbage til pavestaten.

Vatikanets arbejde har tidligere vist, at Vatikanet og pave Pius XII's modtog beretninger om koncentrationslejre under Anden Verdenskrig.

Samtidig forventes arkivet at indeholde appeller fra jødiske organisationer og den daværende amerikanske præsident, Franklin D. Roosevelt, stilet til den katolske kirke.

Wolf, der har specialiseret sig i den katolske kirkes forhold til nazisterne, har i et interview med nyhedsbureauet AFP op til arkivets åbning sagt, at han glæder sig til at se pave Pius XII's svar på alle disse henvendelser.

- Der er ingen tvivl om, at paven var klar over jødedrabene, sagde Wolf.

- Men det, der virkelig interesserer os, er, hvornår han første gang fandt ud af det, og hvornår han troede på oplysningerne.

Historikere har i årtier diskuteret pavens rolle - og hvorfor han ikke talte jødeudryddelsen mere imod, hvis han kendte til den.

Og svaret må måske vente lidt endnu.

Pius-arkivet indeholder ifølge National Catholic Register omkring 16 millioner dokumenter.

Reuters skriver, at arkivet er delt i 121 sektioner, som igen er emneopdelt.

/ritzau/