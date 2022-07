Lyt til artiklen

Las Vegas nyder godt af turister, som kommer for at besøge den berømte kasinoby i ørkenen.

Men om 50 dage kan man ikke få rent vand i byen.

Det skriver ABC News.

Skovbrande hærger nemlig lige nu i den sydlige del af USA, hvor staten New Mexico har set den største skovbrand i sin historie.

Og det har ført til forurening af floden Gallinas River, som har masser af vand, men nu også aske og andet materiale fra brandene.

Las Vegas vandforsyning kommer udelukkende fra netop den flod, i nabostaten hvorfor de nu står i en meget skidt situation, fordi rensningsanlæggene ikke er udstyret til at kunne rense den slags forurenet vand.

Byen klarer sig lige nu med nød og næppe – men den nuværende situation holder ikke på sigt.

Byens forsyning af vand kommer nemlig lige nu fra vandreservoirer – men disse vil meget hurtigt blive brugt op.

Ifølge byens borgmester, Louie Trujillo rækker beholdningen ikke til mere end 50 dage.

Derfor har staten nu afsat over to millioner dollar til at sikre vandforsyningen.

Branden opstod 27. april og allerede 2. maj havde branden vokset sig så stor, at flere byer i området omkring Hermit's Peak og Calf Canyon måtte evakueres.