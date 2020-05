New York oplever årets hidtil bedste forårsvejr, og det har mange amerikanere benyttet til at tage en tur ud.

Amerikanske råd om at holde afstand testes ikke kun af genåbningen af frisører og flere andre virksomheder.

Varmt vejr og solskin er nemlig mindst lige så stor en udfordring.

Mens halvdelen af USA's stater er begyndt delvist at genåbne deres økonomier, har mildt vejr lokket amerikanerne ud på de offentlige pladser.

Lørdag flokkedes tusindvis af amerikanere ved Washington-monumentet for at se en overflyvning med jagerfly, der skulle hylde amerikansk sundhedspersonales indsats under coronakrisen.

Og søndag har det varmeste forårsvejr hidtil lokket flere newyorkere på picnic og solbadning i byens grønne oaser.

Sidste uge måtte Californien lukke strandene i Orange County, efter at folk var flokket til den populære kyststrækning, hvor temperaturerne nåede op omkring 30 grader.

New York Citys borgmester, Bill de Blasio, siger, at der har været nogle "reelle problemer" nær kajen i byen. Politiet vil derfor øge patruljeringen.

Deborah Birx, der er Det Hvide Hus' coronavirus-koordinator, siger til Fox News Sunday, at forsamlinger på strande ikke er sikre, medmindre folk holder 1,8 meter afstand.

Hun fraråder også, at virksomheder som skønhedssaloner og kursteder genåbner i første fase.

- Vi har gjort det klart, at det ikke er en god fase et-aktivitet, siger hun.

Imens er antallet af smittede i USA på over 1,1 million, og over 67.000 er døde efter smitte med coronavirus.

Deborah Birx advarer også mod protester og demonstrationer mod lukningen af landet, sådan som de blandt andet fandt sted sidste uge i Michigan og andre dele af landet. De udgør en stor risiko, siger hun.

Præsident Donald Trump annoncerede i april en genåbningsplan i tre faser. Den har givet stor frihed til de enkelte delstater, hvoraf langt størstedelen har givet folk ordre om at blive hjemme.

/ritzau/Reuters