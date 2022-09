Lyt til artiklen

Det er ikke gået manges næse forbi, at det flere steder har været en rigtig varm sommer.

Men selvom kalenderen nu er skiftet til efterår, så kan det stadig blive varrmt. Rigtig varmt.

Det kan de skrive under på i Death Valley nationalparken i Los Angeles. Her er de ellers vant til, at temperaturerne kan svinge sig op på de høje tinder, men anden september var alligevel noget særligt.

Her blev planetens varmeste septemberdag nogensinde nemlig målt. Hele 53 grader stod der på termometret.

Det skriver CBS News.

Hedebølgen, som er årsag til den nye rekord, er kun lige begyndt, at det forventes, at den fortsætter weekenden over indtil Labor Day mandag 5. september.

Dermed er der også chance – eller risiko, alt efter hvordan man ser på det – for, at rekorden kan slås igen.

Det er dog usandsynligt, at rekorden for den højeste temperatur, som nogensinde er målt på jorden, vil blive slået.

Det skete 10. juli 1913, hvor temperaturen var helt oppe på 56,7 grader – og det var såmænd også i Death Valley, at den blev målt.

Dermed kan nationalparken nu kalde sig indehaver af to temperaturrekorder.