Takket være den massive varme, der har ramt Europa det seneste stykke tid, har man i Schweiz gjort sig et helt unikt fund - et gammelt flyvrag fra Anden Verdenskrig er netop blevet fundet.

Der er tale om en amerikansk C-53 'Skytrooper' - et militærfly også kaldt 'Dakota', der den 18. november 1946 var på vej fra Tulln i Østrig til den italienske by Pisa, da en voldsom snestorm fik flyet til at styrte ned på Gauli Gletsjerne i de Berner Alperne.

Otte personer var ombord på flyet, og de blev alle reddet efter fem dage strandet i alperne. Det skriver The Telegraph.

Flyet har dog siden, i 72 år, været skjult i gletsjeren og begravet dybt under sne og is.

Et flyvrag fra Anden Verdenskrig er netop blevet fundet i Schweiz. EPA/GAETAN BALLY Foto: GAETAN BALLY Vis mere Et flyvrag fra Anden Verdenskrig er netop blevet fundet i Schweiz. EPA/GAETAN BALLY Foto: GAETAN BALLY

Ud over selve flyet er der blandt andet blevet fundet dåsemad, bøjler og skeer.

»Vraget er et historisk fund,« siger en lokal til The Telegraph.

Ligesom Danmark har Schweiz den seneste tid haft historisk høje temperaturer hen over sommeren og har oplevet en af de mest tørre og varme somre siden 1864. I den sidste måned er temperaturen steget til over 35 grader.

Schweiziske forskere spår, at mange gletsjere i aplerne i år 2050 vil forsvinde på grund af varmen og de stigende temperaturer.