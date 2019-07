Onsdag aften blev der sat varmerekord i Belgien, og det gik i den grad ud over to mænd, der forsøgte at smugle kokain ind i landet.

Episoden udspillede sig i en af verdens største industrihavne i Antwerpen, hvor de to mænd var spærret inde i en skibscontainer sammen med det, der beskrives som ‘en stor mængde kokain’.

Da temperaturen steg til knap 39 grader, hvilket på daværende tidspunkt var temperaturrekord i landet, blev der så varmt inde i skibscontaineren, at narkosmuglerne var nødt til at afsløre deres gerning.

Det fortæller CNN.

Varmen i containeren blev til sidst så ulidelig for de to mænd, at de selv kontaktede politiet for at blive lukket ud i den friske luft.

»De kontaktede politiet for at komme ud, da containeren var låst udefra,« siger en talsperson fra Antwerpen shipping til mediet. Talspersonen fortæller også, at politiet fik noget af et chok, da de lukkede gerningsmændene ud.

»De (politiet, red.) fandt en stor mængde kokain inde i containeren.«

Politiet er nu igang med at efterforske sagen, og de to narkosmuglere er i politiets varetægt.