Tysk politi antager ifølge Spiegel Online, at person i varevogn angreb menneskemængde i den tyske by Münster.

Münster. En varevogn er lørdag eftermiddag kørt ind i en menneskemængde på et centralt beliggende torv i den tyske by Münster, hvor "flere personer" ifølge politiet er dræbt.

Der er ifølge tyske myndigheder formentlig tale om et angreb, og en mistænkt, der kørte varevognen, er død.

Han har taget livet af sig, siger politiet i Münster ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Faren skulle være ovre i den vesttyske by, der ligger tæt på den hollandske grænse godt 100 kilometer nord for Dortmund, og myndighederne mener ikke, at der er flere gerningsmænd.

Politiet oplyser, at omkring 30 personer er kvæstet i hændelsen. Seks af de kvæstede er i kritisk tilstand, rapporterer avisen Bild, som også skriver, at tre personer er dræbt.

Det har politiet ikke bekræftet.

Varevognen ramte mennesker foran en café med borde og stole opstillet på torvet i Münster.

Der ligger angiveligt en taske i køretøjet, og den undersøges ifølge Bild af politiet, som har afspærret et større område.

Tyske myndigheder antager ifølge Spiegel Online, at det er et angreb.

Svært bevæbnede betjente og brandmænd i stort antal er på stedet.

På Twitter skriver politiet i den tyske by, at man skal holde sig væk fra området omkring Kiepenkerl.

- Der er døde og kvæstede. Undgå området, skriver politiet.

Kort før jul i 2016 blev 11 mennesker dræbt i et angreb med en lastbil i Berlin.

Tuneseren Anis Amri kørte en kapret lastbil ind i en folkemængde på julemarkedet på Breitscheidplatz, der ligger i hjertet af den tyske hovedstad.

/ritzau/